غوارديولا يكشف عن حالته الصحية بعد اختبار مشكوك بنتيجته

المصدر: وكالات

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سيكون مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، قادرا على قيادة فريقه ضد مضيفه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، بعد أن جاء فحص كوفيد-19 سلبيا، بعد اختبار سابق مشكوك بنتيجته.

واضطر غوارديولا في وقت سابق الجمعة، إلى إلغاء المؤتمر الصحافي على هامش المباراة بعد اختبار مشكوك بنتيجته. لكن بعد أن أجرى فحص "بي سي آر" للمرة الثانية، تأكدت نتيجته السلبية.

وتشكل هذه المواجهة واحدة من خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال من المقرر أن تقام في نهاية هذا الأسبوع، بسبب سلسلة من التأجيلات نتيجة للارتفاع السريع في أعداد حالات الإصابة بكورونا في بريطانيا.

وأكد بيب أن أحدا من لاعبيه جاءت نتيجته إيجابية في الأيام الأخيرة وقال: "الجميع جاهز، فقط فيران (توريس الإسباني) يغيب (بسبب الإصابة)".

كما أكد عودة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بعد إيقافه لتراكم البطاقات ليغيب عن الفوز الكاسح بسباعية نظيفة ضد ليدز يونايتد الثلاثاء، وسيكون "جاهزًا مع الجميع للعب".

وشوهد غوارديولا آخر مرة علناً الأربعاء، عندما مثّل سيتي خلال إعلان اعتزال مهاجم فريقه السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (33 عاماً) في ملعب "كامب نو" في برشلونة بسبب مشكلات في قلبه، بعدما كان وصل إلى كتالونيا مطلع الموسم الحالي بعد 10 أعوام أمضاها في ملعب الاتحاد في مانشستر.

وأعرب المدرب الإسباني، البالغ 50 عاما، والذي توفيت والدته بسبب الفيروس العام الماضي، عن حاجة لاعبيه والناس بشكل عام للحفاظ على مستويات عالية من الحذر.

وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أنا قلق، ليس لأننا سنلغي الدوري أو نؤجله، ولكن لأن الفيروس موجود في المجتمع والناس تعاني".

وأضاف: "بعض الناس، الأطقم هنا، أصيبوا بكورونا، وقد تحدثنا مع اللاعبين كل يوم تقريبا، وقلنا لهم أن يكونوا حذرين- حافظوا على سلامتكم، حافظوا على صحتكم، (ارتدوا) أقنعة، وحافظوا على التباعد الاجتماعي".

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشر ليفربول، و4 نقاط عن تشلسي الثالث.

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