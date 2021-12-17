بعد هدفه التاريخي في شباك نيوكاسل..ليفربول يتغزل في محمد صلاح

المصدر: وكالات

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نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر"، الهدف التاريخي لنجمه المصري محمد صلاح في شباك نيوكاسل خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن الجولة الـ17 من "البريميرليغ".

وحقق صلاح رقما قياسيا تاريخيا جديدا في مباراة أمس بتسجيله أحد أهداف اللقاء التي انتهى لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

ونشر حساب ليفربول فيديو لهدف "الفرعون" المصري، وأرفقه بالقول: "هنا الملك يحكم بأحكامه.. للمباراة الـ15 على التوالي صلاح يواصل مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز ".

كما نشر ليفربول صورة لصلاح، وأرفقها بعبارة: "كل الكلام ما يوصفك"، مع إضافة تاج ملكي وقلب حب كرموز تعبيرية "إموشين".

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه أمس معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، وفقاً لروسيا اليوم أن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متكما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.تالية في "أنفيلد" ضد فريق نيوكاسل.

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