خطة تقاعد أغويرو.. سيارات ورحلات وقضاء الوقت مع ميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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بعد أن سجل 386 هدفاً مذهلاً مع الأندية، و41 هدفاً دولياً، انهار سيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة في عمر 33 عاماً، من البكاء بعد إعلان إصابته بأزمة قلبية، أدت إلى استبعاده أمام ألافيس الشهر الماضي، ليعلن بعدها أسطورة مانشستر سيتي، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة رائعة مليئة بالألقاب، بما في ذلك 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في السنوات العشر التي قضاها في السيتي.

ولا شك أن أغويرو، والذي بلغت قيمته التسويقية 60 مليون جنيه إسترليني وقت الاعتزال، سيستمتع بتقاعده، ولكن ما الذي ينتظره؟، سؤال أجابت عليه صحيفة «صن سبورت» بالنظر على أسلوب حياة النجم الأرجنتيني خلال سنوات تألقه في ملاعب كرة القدم.

سيارات رائعة

على مر السنين، أضاف أغويرو الثري، سيارات أنيقة إلى مجموعته، وفي الآونة الأخيرة، قام بإنفاق 426 ألف جنيه إسترليني، على السيارة الكهربائية الرائعة، فيراري ستاردول «إس إف 90»، والتي قام بشرائها لدى وصوله برشلونة، إلى جانب امتلاكه سيارات فخمة أخرى، ومنها لامبورجيني افنتورا، وفيراري جي تي سي 4 لوسو، ومن المعروف أنه قدم سيارة رينج رور، إلى مسؤول معدات السيتي، بعد مغادرته للنادي من خلال تنظيم سحب يانصيب للموظفين.

العطلات

عندما يتعلق الأمر بالاستراحة، فإن أغويرو، ليس غريباً على الاستمتاع بعطلة فخمة، وفي الأسبوع الماضي فقط، قضى عطلة رائعة مع صديقته الجميلة صوفيا كالزيتي في دبي، وحضرا سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 الأخير، ولم يدخرا أي نفقات خلال تلك الرحلة، وفي عام 2019، سافر الثنائي إلى الولايات المتحدة وأقاما في ميامي بفلوريدا، وشوهدا وهما يتسوقان في مركز بال هاربور الفاخر، ويخرجان من سيارة خارقة مستأجرة، كما أنهما من عشاق جزيرة باراديس الغريبة في جزر الباهاما، والتي تعد نقطة جذب للمشاهير، بما في ذلك نيكولاس كيج وشون «ديدي» كومبس، واللذان يمتلكان منازل هناك، وفي السنوات الأخيرة، شوهد أغويرو أيضًا، على متن يخوت خاصة في ميكونوس وسردينيا.

الألعاب الالكترونية

غالبًا ما يقضي أغويرو، وقته ملتصقًا بشاشة مع سماعة رأس، باعتباره لاعبًا شغوفًا للألعاب الالكترونية، وهو مهووس جدًا بامتلاكه قناة «تويتش» الخاصة به، وتسمى «سلاكون 10»، ويقوم ببث مباشر لما يلعبه، ولديه 3.5 ملايين متابع يشاهدونه وهو يلعب، كما أسس في العام الماضي، منظمته الخاصة للرياضات الإلكترونية، وأثناء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، استقبل المشجعين عندما لعب عبر الإنترنت مع أفضل أصدقائه، ليونيل ميسي.

وقت الأصدقاء

سيكون أمام أغويرو، الوقت لقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء، وفي مقدمتهم ميسي، بعدما بدأت العلاقة بينهما عام 2005، عندما اجتمعا معًا ضمن صفوف المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا، وميسي، الذي انتقل إلى برشلونة عندما كان صبياً، كان بمثابة حافز لأغويرو لمطاردة أحلامه في كرة القدم، وزاد من قوة الصداقة بينهما وفاة إيميليانو مولينا، صديق أغويرو.

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