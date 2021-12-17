صلاح يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 15 هدفاً..(فيديو)

المصدر: البيان

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تربع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز،بعدما سجل هدفاً تاريخياً للريدز في الدقيقة 25، ليواصل التحليق في الصدارة هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 6 أهداف كاملة أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وديوجو جوتا، زميله في ليفربول.

وبهذا الهدف، تمكن صلاح من معادلة الرقم القياسي كأكثر لاعب يساهم بالتسجيل او صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، الذي حقق نفس الإنجاز عندما قاد ليستر للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي موسم 2015 / 2016.

وواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا خلال فوز الفريق الأحمر 3 / 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الخميس، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثاني عشر في المسابقة هذا الموسم والسادس على التوالي، إلى 40 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة، ليشدد الخناق على مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة، بعدما قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوزا وحيدا و7 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم نيوكاسل بهدف مباغت حمل توقيع جونجو شيلفي في الدقيقة السابعة، لكن البرتغالي ديوجو جوتا أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 21.

ومنح صلاح التقدم لليفربول، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، ليواصل التحليق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 6 أهداف كاملة أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وديوجو جوتا، زميله في ليفربول.

وبهذا الهدف، تمكن صلاح من معادلة الرقم القياسي كأكثر لاعب يساهم بالتسجيل او صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، الذي حقق نفس الإنجاز عندما قاد ليستر للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي موسم 2015 / 2016.

وقضى ترينت أليكسندر أرنولد على آمال نيوكاسل في حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، بعدما أحرز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88.

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