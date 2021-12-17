صلاح يخرج غاضباً رغم تسجيله هدفاً تاريخياً في شباك نيوكاسل

المصدر: البيان

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أبدى المصري محمد صلاح نجم ليفربول استياءه من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، خلال المباراة أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقدم كلوب على استبدال صلاح، بزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو العائد من الإصابة، قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

وعندما علم صلاح باستبداله، هز رأسه وبدا عليه الغضب والاستياء، قبل أن يتدارك الموقف ويصفق للمشجعين ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.

وحقق صلاح رقما قياسيا تاريخيا في المباراة بتسجيله أحد أهداف المباراة التي انتهت لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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