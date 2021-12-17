شاهد.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على نيوكاسل بثلاثية تاريخية

المصدر: البيان

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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف الخميس ، في مباراة تاريخية للريدز ، حيث حقق فريق ليفربول الفوز رقم 2000 في الدوري الإنجليزي ولم يسبق لفريق تحقيقه من قبل.

وسجل نيوكاسل هدفاُ مبكراً في الدقيقة السابعة عن طريق جونجو شيلفي، قبل أن ينتفض ليفربول ويقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين، حيث سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف التعادل في الدقيقة الـ21 وأتبعه زميله صلاح بهدف التقدم بعدها بأربع دقائق ليشعل مدرجات "أنفيلد" فرحا وسعادة.

وسجل ارنولد الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح صلاح ‏أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5 مباريات متتالية.

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