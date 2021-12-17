لم يسبق لفريق تحقيقه ..ليفربول يحقق الفوز 2000 في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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حقق فريق ليفربول الفوز رقم 2000 في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولم يسبق لفريق تحقيقه من قبل.

وصعق نيوكاسل مضيفه "الريدز" بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق جونجو شيلفي، قبل أن ينتفض ليفربول ويقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين، حيث سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف التعادل في الدقيقة الـ21 وأتبعه زميله صلاح بهدف التقدم بعدها بأربع دقائق ليشعل مدرجات "أنفيلد" فرحا وسعادة.

وسجل ارنولد الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 87 .

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح صلاح ‏أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5 مباريات متتالية.

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