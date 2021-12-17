بالفيديو.. صلاح يزلزل مدرجات أنفيلد بهدف تاريخي في نيوكاسل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفاً تاريخياً خلال مباراة فريقه مع نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وصعق نيوكاسل مضيفه "الريدز" بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق جونجو شيلفي، قبل أن ينتفض ليفربول ويقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين، حيث سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف التعادل في الدقيقة الـ21 وأتبعه زميله صلاح بهدف التقدم بعدها بأربع دقائق ليشعل مدرجات "أنفيلد" فرحا وسعادة.

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح صلاح ‏أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5 مباريات متتالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز