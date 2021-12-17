محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً

المصدر: البيان

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عادل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الرقم القياسي المسجل باسم جيمي فاردي في التهديف في 15 مباراة متتالية بالبريميرليغ، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني في مباراة ليفربول ونيوكاسل المقامة حالياً ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواصلاً صلاح حصد الأرقام الشخصية المميزة .

كما أصبح صلاح ‏أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5 مباريات متتالية

وعزز النجم المصري صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.

وبدأ ليفربول مواجهة اليوم ضد نيوكاسل يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرستون.

الوسط: جوردان هيندرسون – تياجو ألكانتارا – أليكس أوكسليد تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – ديوجو جوتا.

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