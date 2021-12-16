أول رد من "كاف" على أنباء إلغاء كأس الأمم الأفريقية

المصدر: وكالات

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رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، على الأنباء التي ترددت حول وجود نية لدى "كاف" لإلغاء النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مدير العمليات والعلاقات الإعلامية في الاتحاد الإفريقي، لوكس سبتمبر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن "جميع الأنباء التي تحدثت عن إلغاء كأس الأمم الإفريقية 2022، أخبار زائفة و كاذبة".

وأضاف: "لم يحدث اجتماع واحد تمت فيه مناقشة إلغاء البطولة، جميعنا نعلم مصدر تلك المعلومات المغلوطة، من مجموعات ضغط (لوبي) دائما ما يقلل من إفريقيا، نحن نعرفهم".

وكانت وسائل إعلام فرنسية، زعمت في وقت سابق الأربعاء، أن هناك احتمالاً لإلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، التي من المقرر أن تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير المقبل، إلى 6 فبراير2022، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وذكرت أن هناك حالة من عدم اليقين حول حتمية إقامة كأس أمم أفريقيا بسبب انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يواجه استياء بعض الأندية، التي ترغب في التمكن من إبقاء اللاعبين على أراضيها في الأسابيع المقبلة.

وكان خطاب أرسلته رابطة الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف عن عدم رغبتها بإرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى بطولة الأمم الأفريقية.

وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها النية السماح للاعبيها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.

ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـ 9 من يناير وحتى الـ 6 من فبراير.

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