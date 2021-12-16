هل سيتم إلغاء كأس أمم أفريقيا 2021؟

المصدر: وكالات

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زعمت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، أن هناك احتمال لإلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، والتي من المقرر أن تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير المقبل، إلى 6 فبراير 2022.

وقالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد يعلن إلغاء النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا.

وبحسب الإذاعة الشهيرة، فإن هناك حالة من عدم اليقين حول حتمية إقامة كأس أمم أفريقيا بسبب انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يواجه استياء بعض الأندية، التي ترغب في التمكن من إبقاء اللاعبين على أراضيها في الأسابيع المقبلة.

وكان خطاب أرسلته رابطة الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف عن عدم رغبتها بإرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى بطولة الأمم الأفريقية.

وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها النية السماح للاعبيها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.

ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـ 9 من يناير وحتى الـ 6 من فبراير.

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