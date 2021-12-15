رسالة مؤثرة من ميسي لصديقه أغويرو بعد اعتزاله

المصدر: وكالات

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وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى مواطنه سيرخيو أغويرو، نجم برشلونة، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم في وقت سابق اليوم.

وأُجبر أغويرو على إنهاء مسيرته، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقده بملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني، بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

ونشر ميسي صورا تجمعه مع أغويرو بقميص منتخب الأرجنتين، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها برسالة مؤثرة جاء فيها: "مسيرة مهنية كاملة معا، عشنا لحظات جميلة جدا وأخرى لم تكن كذلك، كلها جعلتنا نتحد أكثر وأكثر ونصبح أصدقاء أكثر، وسنواصل العيش معا خارج الملعب".

وأضاف ميسي: "مع الفرح الكبير برفع كأس كوبا أمريكا منذ وقت قريب، ومع كل الإنجازات التي حققتها في إنجلترا، الحقيقة أنه من المؤلم الآن أن نرى كيف يجب عليك التوقف عن فعل ما يعجبك بغير إرادتك".

وأضاف: "بالتأكيد ستستمر في الشعور بالسعادة لأنك شخص ينقل السعادة، وأولئك الذين يحبونك منا سيكونون معك".

وتابع: "الآن، تبدأ مرحلة جديدة من حياتك وأنا مقتنع أنك ستعيشها بابتسامة وبكل الحب الذي تضعه في كل شيء".

وختم: "كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا يا صديقي، سأفتقد كثيرا التواجد معك في الملعب والمنتخب".

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