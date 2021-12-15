إنفانتينو: محمد صلاح سيحصد جائزة أفضل لاعب في العالم في هذه الحالة

المصدر: البيان

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عبر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن ثقته في حصد الدولي المصري محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقال إنفانتينو، رئيس الفيفا، في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهي مسألة وقت ونجاح مع ناديه ومنتخبه الوطني حتى يصنع الفارق ويصبح الأفضل في العالم".

الاستمرار في التألق مع النادي والمنتخب

ووضع جياني إنفانتينو، روشتة وصول النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى جائزة أفضل لاعب في العالم، موضحًا أن ذلك الأمر يتطلب الاستمرار في التألق مع النادي والمنتخب.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لاختيار أفضل تشكيل لعام 2021، والذي سيتم الإعلان عنه في حفل جوائز "The Best" يوم 17 يناير المقبل.



واستبعد الاتحاد الدولي النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي من قائمة المرشحين لاختيار فريق العام 2021 من رابطة اللاعبين المحترفين الدولية.



ونشر حساب "فيفا"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يتضمن 23 لاعباً ليس بينهم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، من أجل اختيار أفضل 11 لتشكيل العام.



وجاء على رأس المرشحين للدخول في تشكيل العام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

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