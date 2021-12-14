بوكا جونيورز يهزم برشلونة ويحرز كأس مارادونا

المصدر: وكالات

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توج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب كأس مارادونا، عقب فوزه الثلاثاء على برشلونة الإسباني 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الاصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في مباراة ودية تخليداً لذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

وأقيمت المواجهة بعد قرابة العام من وفاة "الولد الذهبي" في 25 نوفمبر 2020، عن 60 عاماً متأثراً بنوبة قلبية بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ.

وحضرت المباراة عائلة المتوج بكأس العالم في مونديال المكسيك 1986، وعدد كبير من رؤساء الأندية السعودية، واللاعبين السابقين والحاليين، إلى جانب عدد من الإعلاميين الذين توافدوا من عدة دول لتغطية المباراة، فضلاً عن حضور جماهيري كبير.

وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة.

ولعب أيضاً بألوان برشلونة لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.

تقدم برشلونة الذي شارك بالفريق الرديف بهدف فيران جوتغلا (51) وأدرك بوكا جونيور التعادل بهدف إتشيكييل سيبايوس (76).

وشارك مع برشلونة للمرة الأولى لاعبه البرازيلي داني ألفيش (38 عاماً) العائد إليه كلاعب حر بعدما غادر النادي الكاتلوني في يونيو 2016، على أن يشارك مع فريقه الجديد-القديم في المباريات الرسمية اعتباراً من يناير المقبل.

وسيطر فريق المدرب تشافي هرنانديس على مجريات الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل عندما لعب ألفيش كرة عرضية شكلت خطورة لكن لم تجد من يتابعها داخل المرمى (9)، أتبعه ريكي بوتش بتصويبة قوية أمسكها الحارس أوغوستين روسي (13).

وواصل روسي تألقه عندما تصدى لكرة ألفيش القوية وحولها للركنية (19). ومن هجمة سريعة أضاع بوكا جونيور هدفاً محققاً عندما انفرد سياباستيان فيا بالمرمى وصوب الكرة بجانب القائم (29).

واقترب برشلونة من التسجيل عندما توغل الاميركي سيرجينو ديست بكرة على الطرف الأيسر ولعبها بجوار القائم (34)، قبل أن يصوب زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، علت العارضة بقليل (37).

وبعد مرور خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني الذي أجرى خلاله برشلونة تغييراً واحداً مقابل سبعة تغييرات لبوكا، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عندما تلقى جوتغلا كرة عرضية هيئها لنفسه واستدار وصوبها قوية في المقص الأيسر للحارس روسي (51).

وكاد برشلونة أن يعزز تقدمه لكن كرة فيران مرت بجانب القائم (54).

ومن هفوة دفاعية كاد بوكا أن يعادل النتيجة لكن الحارس البرازيلي نوربرتو نيتو تصدى للكرة وحولها للركنية (57).

وتهيأت فرصة لبوكا، لكن كرة البديل آرون موليناس علت العارضة (70). وبعد عدة محاولات تمكن بوكا جونيور من تعديل النتيجة عندما تلقى البديل سيبايوس كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار نيتو (76). وحاول بوكا إضافة هدف ثان عندما صوب روخو كرة قوية لكنها علت العاضة (87). ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح حسمها الفريق الارجنتيني لصالحه.

وكان مارادونا زار السعودية وشارك في مباراة ودية مع فريق أهلي جدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ضد فريق بروندبي الدنماركي في مهرجان رياضي كروي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي السعودي.

وتزامنت المباراة مع موسم الرياض 2021 حيث يخوض نجوم فريقا الهلال والنصر السعوديان على الملعب ذاته مباراة أمام باريس سان جرمان الفرنسي الشهر المقبل بمشاركة جميع نجوم الأخير وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار.



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