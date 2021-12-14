الفيفا يصدم محمد صلاح

المصدر: وكالات

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كشفت رابطة اللاعبين المحترفين، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل الأفضل لموسم 2020-2021.

وضمت القائمة 23 لاعبًا دون تواجد النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - جيانلويجي دوناروما - إدوارد ميندي

خط الدفاع: ديفيد ألابا - جوردي ألبا - ترينت ألكسندر أرنولد - داني ألفيش - ليوناردو بونوتشي - روبين دياز

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كيفن دي بروين - برونو فيرنانديز - فرينكي دي يونج - جورجينيو - نجولو كانتي

خط الهجوم: كريم بنزيما - كريستيانو رونالدو - إيرلينج هالاند - روبرت ليفاندوفسكي - روميلو لوكاكو - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا

وسيتم اختيار أفضل 11 لاعبا في العالم من قبل اللاعبين المحترفين حول أنحاء العالم، وسيتم الكشف عن الفائزين يوم 17 يناير المقبل بالتزامن مع الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم “ ذا بيست” المقدمة من “ فيفا”.

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