«ماركا» الإسبانية: أجويرو يعلن اعتزاله الأربعاء

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن نية النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (33 عاماً) إعلان اعتزاله لعب كرة القدم في مناسبة خاصة الأربعاء، وذلك بعد تفكير مطول بضرورة المحافظة على سلامة قلبه.

وكان مهاجم برشلونة قد خرج من مباراة أمام ألافيس الشهر الماضي وهو يعاني آلاماً في صدره ليكتشف الأطباء لاحقاً وجود عدم انتظام في ضربات قلبه، وطلبوا منه الراحة 3 أشهر لحين تقييم حالته بعد العلاج. بيد أن تقرير«ماركا» أشار لوجود تعقيدات أكبر مما كان يتصور الأطباء في قلب هداف مانشستر سيتي التاريخي السابق، ولهذا سيعلن اعتزاله في«الكامب نو» الأربعاء.

وأصدر نادي برشلونة، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وقال برشلونة في بيان: "سيتحدث أغويرو في مؤتمر صحفي عن مستقبله في ملعب كامب نو، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا".

وكان صحفي إسباني على "راديو ماركا"، أمس الاثنين، قال إن برشلونة سينظم حفلا لأغويرو، غدا كي يعلن فيه المهاجم الأرجنتيني، اعتزال كرة القدم.

وقال برنامج "الشيرنغيتو"، إن أغويرو حسم القرار بالفعل منذ الأسبوع الماضي، بعد تأكد معاناته من عدم انتظام ضربات القلب البطيني، ما يمنعه من ممارسة كرة القدم مرة أخرى.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نبأ اعتزال أغويرو، أثار ضجة في الأرجنتين، أمس الإثنين، لأن مهاجم برشلونة محبوب بشكل كبير في بلاده.

وانتقل أغويرو إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز