ميسي: كل شيء أبهرني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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زار ليونيل ميسي، سفير إكسبو 2020 دبي ونجم كرة القدم، إكسبو أمس الإثنين، وتوقف عند عدد من مناطق الجذب الرئيسية بالموقع، من بينها جناح الأرجنتين، وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وشلالات إكسبو، وساحة الوصل.

ما رأيك في ما شاهدته أثناء زيارتك موقع إكسبو 2020 اليوم؟ كم تغير الموقع مقارنة بزيارتك الأخيرة في فبراير 2020؟

كانت زيارتي رائعة. لقد زرت الموقع في عام 2020، وحينها لم يوجد الكثير من الأشياء، ثم عاودت الزيارة الآن لأجد كل ما اختبرته من تجارب، وهو ما أبهرني، ومنحني شعورا رائعا. حين زرت الموقع في عام 2020 لم يكن هناك عمليا شيء يذكر، وفي غضون عام وأكثر قليلا تحول الموقع إلى شيء استثنائي.

ما أبرز ما رأيته اليوم؟

كل شيء عموما - فلكل جناح طابع وموقع يميّزانه، حيث يطلعك على ثقافته، وبلاده، ويجعلك تشاهد وتتعلم منه، والموقع في رأي واسع ورائع للغاية.

كيف تسير أمور مسيرتك الجديدة مع نادي باريس سان جيرمان؟ هل تكيفت وعائلتك مع المدينة؟

لقد كان تغييرا جذريا بالنسبة لنا لأننا أقمنا في مكان واحد لسنوات عدة أثناء اللعب لصالح برشلونة ولم يكن التغيير سهلا، لكننا في الواقع على أحسن ما يرام في هذه المدينة الرائعة، مع واحد من أفضل الفِرَق في العالم، لذا نحن سعداء للغاية.

هل هدف نادي باريس سان جيرمان الرئيسي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ وهل يمكنك تحقيق هذا الهدف؟

يتمثل هدفنا في محاولة إنجاز كل ما لعبنا من أجله - ومن الواضح أن هدف العام المقبل هو الفوز بدوري الأبطال، وهو ما نسعى إليه، وقد أوشكنا بالفعل على تحقيقه. أعتقد أن هذا هدفُ الجميع في أي بطولة مميزة، تريد كل الفِرَق الكبرى الفوز فيها، وسنسعى نحن أيضا للفوز فيها.

لقد قدت منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة كوبا أمريكا في الصيف - فهل ترى بلادك ضمن البلدان المرشحة للفوز في بطولة فيفا لكأس العالم العام المقبل؟

لا أعرف ما إذا كنا سنترشح، غير أني أرانا في وضع جيد بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا. أعتقد أن ذلك يساعدنا كثيرا على أن ننمو ونصبح أقوى باستمرار، ونصل بأفضل طريقة إلى كأس العالم بهدف المنافسة ومحاولة الكفاح من أجل ما يحلم به الجميع.

الاستدامة وإعادة التدوير والطاقة المتجددة جوانب مهمة لإكسبو 2020، الذي يهدف إلى المساهمة في بناء مستقبل أفضل. كيف يمكن للرياضة أن توصّل مثل هذه الرسالة إلى العالم أجمع؟

إذا أدركنا أننا من خلال كرة القدم، نستطيع أن نقدم قدوة للآخرين، في هذا المجال، بل وفي العديد من المجالات الأخرى. ونبذل نحن قصارى جهدنا دوما لنعرّف الناس أن كل شيء ممكن، وأننا نستطيع أن نغدو أفضل باستمرار على جميع المستويات.

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