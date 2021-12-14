مخاوف من إغلاق جديد للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تشعر الفرق الإنجليزية، بالخوف خشية إغلاق الدوري الممتاز مجدداً، بعد ارتفاع حالات فيروس كورونا المتصاعدة، والوصول إلى 42 حالة بين فرق المسابقة في أسبوع واحد، وهو الأعلى حتى الآن، وهو ما يهدد بتوقف الموسم مع اضطرار النجوم إلى انتظار جرعات معززة، وبروتوكولات الطوارئ مرة أخرى.

وعادت المخاوف بعدما أكدت 5 أندية على الأقل وجود حالات إصابة إيجابية، وتخشى الأندية من تأجيلات جماعية ومن الحاجة إلى إغلاق آخر، خصوصاً بعد تأجيل مانشستر يونايتد، والذي تم تأجيل مباراته في برينتفورد اليوم.

وتفاقمت مخاوف الأندية بسبب بطء وتيرة برامج التطعيم، الأمر الذي ترك غالبية اللاعبين في انتظار تلقي اللقاح المعزز اللازم لتوفير الحماية ضد ميكرون، بعد أن أظهرت الدراسات أن الجرعتين توفران القليل من المناعة.

وأشارت صحيفة «سبورت ميل»، إلى أن ولفرهامبتون، هو النادي الوحيد في دوري الدرجة الأولى الذي من المقرر أن يلبي هدف بوريس جونسون المتمثل في تعزيز جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بحلول نهاية الشهر، على الرغم من أنه من المفهوم أيضاً أن ليدز وبرينتفورد متقدمان بشكل جيد.

ويواجه العديد من اللاعبين في الأندية الأخرى انتظاراً قلقاً، حيث لا تزال اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين، تصر على وجود فجوة لمدة ثلاثة أشهر بين جرعات اللقاح الثانية والثالثة.

وتعد بيانات لقاح الدوري الإنجليزي الممتاز، سراً خاضعاً لحراسة مشددة، لكن آخر المعلومات التي نشروها في 19 أكتوبر الماضي، ذكرت أن 68% من اللاعبين، تم تطعيمهم بالكامل، وسيتعين على ما يقرب من ثلث اللاعبين الانتظار حتى نهاية يناير 2022، على الأقل لتلقي التعزيز، لأن عدداً كبيراً من الجرعات الثانية لم يتم إعطاؤها حتى أكتوبر الماضي.

وأدى الانتشار السريع للمتحور الجديد ميكرون، والذي قال وزير الصحة الإنجليزي ساجد جافيد، إنه كان من الممكن أن يكون مسؤولاً عن ما يصل إلى 200 ألف إصابة بفيروس كوفيد في إنجلترا، وكشف مخاطر تردد بعض اللاعبين في التلقيح، وهو ما تقاتل الأندية ومسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم.

وحث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الحصول على التعزيز أمس، قائلاً: «يقترح الأطباء علينا القيام بذلك، ومعظمنا حصل عليها بالفعل، وأعتقد أن على اللاعبين أن يقرروا ما إذا كانوا سيفعلون ذلك».

وكشف ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا، أن ناديه سيأخذ في الاعتبار حالة اللقاح للصفقات المحتملة، وقال: «نحن ننظر إلى كل شيء، ولا أعتقد أنه من الصواب أن أعلق على ما إذا كنت سأوقع أو لن أوقع مع لاعب في هذا الموقف، لكنها بالتأكيد ستدخل في المحادثات».

ويصر مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، على أنه مع إجراءات الاختبار الصارمة وبروتوكولات الطوارئ المعمول بها، يجب أن يكونوا قادرين على الاستمرار، لكن المصادر في العديد من الأندية تتساءل بشكل خاص عما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في حالة التأجيل الجماعي دون المساس بنزاهة المنافسة، لا سيما إنه في الأماكن المزدحمة خلال فترة الأعياد، تم تأجيل 6 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز في عيد الميلاد الماضي دون إغلاق، وسيبذل المسؤولون كل ما في وسعهم لمنع تعليق الموسم.

وحتى التوقف لفترة وجيزة سيكون كارثياً، لأنه سيؤدي إلى مطالبة من القنوات الناقلة بخصومات، وتمديد الموسم إلى الصيف كما حدث في بداية انتشار فيروس كورونا، سيكون أكثر إشكالية هذه المرة، حيث تم ضغط موسم 2022-2023 بالفعل، بسبب بطولة كأس العالم في قطر، والتي ستقام في نوفمبر وديسمبر 2022.

وفي الوقت نفسه، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عن إعادة إدخال بروتوكولات الطوارئ، مثل ارتداء أقنعة الوجه في الداخل والتباعد الاجتماعي، وتستعد الأندية أيضاً ليطلب منها إجراء اختبارات كورونا اليومية على اللاعبين، بعد زيادة الفحوصات إلى ثلاث مرات في الأسبوع، بينما كان النظام مرتين في الأسبوع ساري المفعول، وكانت بعض الأندية تجري بالفعل اختبارات أكثر مما هو مطلوب كإجراء احترازي.

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