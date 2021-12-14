مواجهات نارية في دور الـ 16 لـ«أبطال أوروبا»

المصدر: (نيون - د ب أ)

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أسفرت إعادة قرعة دور الـ«16» ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس، في مقر «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، عن أكثر من مواجهة نارية وأوقعت القرعة باريس سان جرمان في مواجهة ريال مدريد الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 13 لقباً، وإنتر ميلان أمام ليفربول، المتوج باللقب عام 2019، ويلعب أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، وتشيلسي، حامل اللقب مع ليل، ومانشستر سيتي مع سبورتينج لشبونة، وبايرن ميونخ، المتوج باللقب 6 مرات مع ريد سبول سالزبورج ،ويوفنتوس مع فياريال، وبنفيكا مع أياكس، وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 أيام 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل، ومباريات الإياب أيام 8 و 9 و 15 و 16 ومارس، وأعاد «يويفا» القرعة بعد أن شهدت خطأ فنياً، باختيار كرة تحمل اسم مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال، وهو ما يخالف قواعد البطولة، للقاء الفريقين بدور المجموعات.

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