محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر

المصدر: وكالات

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تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية المرشحة للتتوّيج بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة 21 لاعبًا قبل أن يتم تقليصها إلى 6 فقط كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعل عدد من خبراء الكرة العالمية يرشحونه للفوز بالكرة الذهبية قبل أن يحل سابعًا في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي.

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