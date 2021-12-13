لماذا يعيد «يويفا» قرعة دور الـ 16 من «الشامبيونزليغ»؟

المصدر: دبي - مجد عبد الله

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في حادثة نادرة، أكدت عدة تقارير صحافية، عزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة إجراء قرعة دور الستة عشرة من دوري أبطال أوروبا، بعد الوقوع في عدة مشاكل فنية، في آلية توزيع الكرات في الأوعية.

ونقلت «ديلي ميل» البريطانية، أن «يويفا» ينوي إعادة القرعة كاملة عند الساعة السادسة بتوقيت الإمارات، (2 بتوقيت غرينتش)، في مدينة نيون السويسرية.

وتنص شروط سحب قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ضمان عدم التقاء ناديين من نفس البلد، أو فريقين كانا قد تواجها سابقاً في دور المجوعات، وهو ما لم يتحقق في القرعة الأولى، حيث طالب كل من مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد، بتوضيحات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حول مجموعة من المشاكل التي رافقت عملية القرعة، بعد أن تم سحب اسم فريق مانشستر يونايتد مرتين خلالها، في المرة الأولى وضعتهم في مواجهة نادي فياريال، النادي الإسباني الذي واجهوه في دور المجموعات، قبل أن تضعه القرعة في مواجهة نادي باريس سان جيرمان، كما تم حذف الكرة التي تحتوي اسم النادي الإنجليزي بشكل غير صحيح، خلال عملية سحب النادي المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد، ما يعني أن خيار مواجهة «الشياطين الحمر» لأبناء سيموني، لم يكن مطروحاً، بسبب عدم وضع كرة مانشستر يونايتد في الوعاء الصحيح.

وأسفرت القرعة الأولى عن مواجهة مانشستر يونايتد (إنجلترا)، مع باريس سان جيرمان (فرنسا)، وأتليتكو مدريد (إسبانيا)، مع بايرن ميونخ (ألمانيا)، وبنفيكا (البرتغال)، مع ريال مدريد (إسبانيا)، وفياريال (إسبانيا)، مع مانشستر سيتي (إنجلترا)،

وريد بول سالزبورغ (النمسا)، مع ليفربول (إنجلترا)، وإنتر ميلان (إيطاليا)، مع أياكس أمستردام (هولندا)، وسبورتنغ لشبونة (البرتغال)، مع يوفنتوس (إيطاليا)، وتشيلسي (إنجلترا)، مع ليل (فرنسا).

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