زوجة حكيمي تكشف عن أسوأ 5 دقائق في حياتها

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تحدثت هبة أبوك، زوجة المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، عن واحدة من أكثر اللحظات العصيبة من حياتها، عندما كانت حاملاً بطفلها الثاني، وكان متوقعاً وصولها إلى مدريد لحضور حدث مهم.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي على «انستغرام»، وعرضت صحيفة «لاغازيتا دييلو سبورت» المنشور: «بمجرد الجلوس على متن الطائرة، وفي وقت الإقلاع، قيل لنا إنه بسبب مشاكل فنية ستتأخر الرحلة، وبالفعل أقلعت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية بعد ساعة، ويبدو أن كل شيء يسير بشكل طبيعي».

وأضافت: «ثم أخبرونا فجأة أن الطائرة ستهبط اضطرارياً في مطار بوردو، دون إعطاء تفسير واحد، وفجأة بدأت الطائرة تهبط بعنف، والشيء الوحيد الذي أخبرتنا به المضيفات، هو أن نقرأ تعليمات الطوارئ الموجودة في جيب المقعد، حول كيفية التصرف إذا احتاجت الطائرة إلى الإخلاء، وكان يجب علينا القيام بذلك بدون متعلقات شخصية».

وأكملت: «في تلك اللحظة لم يكن بوسعي سوى التفكير في عائلتي، وأنه كان هناك احتمال ألا أراهم مرة أخرى، وفكرة عدم رؤية ابني أمين مرة أخرى، جعلت الأمر لا يطاق، وأعتقد أنها كانت أسوأ 5 دقائق في حياتي».

وقالت: «في النهاية هبطنا ولو بعنف، وطلبوا منا عدم التحرك حتى وصل رجال الإطفاء للإخلاء، وبعد فترة تم إجلاؤنا جميعاً من قبل رجال الإطفاء ووضعونا في صالة صغيرة جداً بالنسبة لنا جميعاً، مع عدد قليل من المقاعد، ولا يوجد حق للحصول على بعض الهواء النقي، ولا توجد كافيتريا، إضافة إلى أنني حامل».

وأردفت قائلة: «اضطررت إلى دفع مال مقابل الحصول على مقعد، ولم يعرض علي كوب من الماء في أي وقت أثناء الرحلة، ولا خلال الساعة التي كنا ننتظر فيها الإقلاع، أو أي شيء آخر، وبعد التحدث إلى زوجي للتخلص من التوتر لتجنب حضور الحفل، كان علينا الانتظار لأكثر من ساعة، ولم يخبرنا أحد خلالها بأي شيء».

وتابعت: «كان كل شيء في حالة عدم اليقين المطلقة، وعائلات بأكملها، مع أطفال صغار جداً على الأرض، وبعد فترة أخبرونا أن الطائرة لم تعد قادرة على السفر، وعلينا انتظار الرحلة التالية من باريس إلى مدريد، وقدروا أن الانتظار سيكون حوالي 4 ساعات، وتولد لدي شعور بأننا كنا مخطوفين بالفعل».

وقالت هبة، والتي تمكنت في النهاية من الوصول إلى مدريد: «هبطت في مدريد بأمان، واضطررت إلى الذهاب للحفل مباشرة دون العبور على الفندق، وكنت أحتاج وقتها إلى العودة لأسرتي بعد ساعات من الرعب والإرهاق».

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