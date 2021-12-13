باريس سان جيرمان يحتفل بميسي على طريقته الخاصة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ارتدى باريس سان جيرمان أطقماً ذهبية خاصة أمس، عندما فاز على موناكو بهدفين دون مقابل في الجولة 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك للاحتفال بفوز نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية الشهر الماضي.

وفاز ميسي (34 عاماً)، والذي ساعد الأرجنتين في الفوز بكأس كوبا أمريكا لأول مرة منذ عام 1993 في الصيف الماضي، بالكرة الذهبية الشهر الماضي، وللاحتفال بإنجازه، صمم باريس سان جيرمان، طقم إصدار محدود مصمم من اللون الأزرق التقليدي مع أرقام وأسماء ذهبية.

وعلى الرغم من انتقاد البعض لقرار تتويج ميسي بالكرة الذهبية، كان النجم الأرجنتيني سعيداً بفوزه بالجائزة، وقال لموقع النادي الفرنسي: «أنا فخور حقاً بالفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى».

وأضاف: «أمر لا يصدق الفوز بها للمرة السابعة، وأود أن أشكر عائلتي وأصدقائي وجميع الأشخاص الذين يتابعونني ويدعمونني دائماً، لأنه بدونهم لم أستطع فعل ذلك».

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