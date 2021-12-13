مقابل 117 مليون إسترليني .. محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب نادي ليفربول من حسم ملف التجديد مع محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وذلك من أجل الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022/2023، وهو ما أدى لدخول إدارة نادي ليفربول في ملف التجديد مع اللاعب المصري خاصة بعد المستويات التي يقدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة «فوتبول إنسايدر» أن الاتفاق بين محمد صلاح وإدارة نادي ليفربول على تجديد تعاقده اقترب من النهاية، حيث اقتربت إدارة النادي الإنجليزي من حسم هذا الملف الهام للنادي مع نجم الفريق.

وأشارت إلى أن صلاح يقترب بقوة من تجديد عقده مع ليفربول مع بداية العام الجديد 2022، وستكون قيمة الصفقة 117 مليون إسترليني، طوال مدة عقده، وفي حال حدوث ذلك بشكل رسمي سيدخل محمد صلاح فئة اللاعبين الأعلي أجراً في العالم.

واختتمت الصحيفة بأنه في المرحلة المقبلة سيتضح ما إذا كانت هذه الأرقام بمثابة راتب أساسي، أو إذا كانت رواتب صلاح أقل قليلاً، مع وضع الحوافز في المقدمة، مثل مكافآت الهدف والمساعدة، والفوز بالجوائز، وما شابه ذلك، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ويقدم محمد صلاح موسماً مميزاً مع ليفربول، سجل خلاله 21 هدفاً من مجموع 22 مباراة خاضها مع الريدز بكافة المسابقات هذا الموسم.

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