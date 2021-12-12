بعد هدفه في أستون فيلا..صلاح يعادل رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف ليفربول الوحيد في شباك أستون فيلا، السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 16 للبريميرليج.

وتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 14 هدفًا.

وجاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة (67).

وبهذا الهدف يكون محمد صلاح قد ساهم في 30 هدفًا عبر جميع المسابقات هذا الموسم، حيث خاض 22 مباراة، سجل 21 هدفًا، وصنع 9 أخرى، وفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات.

وأكدت الشبكة أن محمد صلاح بات ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليغ ينجح في المساهمة بأهداف خلال 14 مباراة متتالية بالمسابقة، بعد جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

أشارت شبكة «أوبتا» للإحصائيات إلى أن محمد صلاح سجل آخر 15 ضربة جزاء له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني لاعب يسجل هذا العدد من الركلات المتتالية في المسابقة، بعد الهداف الإنجليزي السابق ماتيو لو تيسييه (23 ركلة على التوالي) بين يناير 1994، وأبريل 2000.

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