«الفار» يُدخل مهاجماً التاريخ

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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قد يكون تسجيل هدف في مباريات كرة القدم وأنت جالس على دكة البدلاء ضرباً من الخيال، لكن في زمن «الفار» أصبح كل شيء وارداً، هذا ما حدث تماماً مع اللاعب الإيطالي ومهاجم نادي سامبدوريا، مانولو غابياديني، خلال لقاء فريقه مع جنوى في منافسات الدوري الإيطالي، وإذا كانت نسبة كبيرة من الجماهير تنظر إلى التقنية الحديثة باعتبارها هادمة للأفراح ومعكرة للأجواء خلال المباريات وبأن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، إلا أن لغابياديني رأياً مختلفاً خصوصاً بعد أن جعل «الفار» منه أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحتسب له هدف بعد خروجه بديلاً.

وبحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مهاجم سامبدوريا، غابياديني، تمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 67، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل منذ بداية الهجمة ضد فرانشيسكو كابوتو، وفي أثناء التوقف الذي استغرق وقتا طويلاً نسبياً، للتأكد من صحة القرار عبر الرجوع إلى تقنية «الفار»، قام مدرب سامبدوريا باستبدال غابياديني، الذي وقف خارج الملعب منتظراً القرار النهائي للفار، والذي أكد صحة الهدف مانحاً اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً فرصة دخول التاريخ باعتباره أول لاعب يحتسب له هدف وهو جالس على الدكة.

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