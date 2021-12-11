"فيديو"..فيفا يحتفي بأجمل هدف في مسيرة محمد صلاح

المصدر: وكالات

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احتفت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "تويتر"، بمرور ثلاثة أعوام على حصد نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم.

ونشر الـ"فيفا"، فيديو للهدف الذي سجله صلاح في شباك إيفرتون في العام 2017، حينما تجاوز المهاجم المصري ثلاثة لاعبين بمهارة عالية قبل أن يركن الكرة بيسراه في الزاوية البعيدة من حارس إيفرتون.

وعلق حساب الـ"فيفا" على فيديو الهدف قائلا: "في مثل هذا اليوم من عام 2017، سجل محمد صلاح الهدف الذي فاز على إثره بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم في جوائز TheBest لعام 2018".

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