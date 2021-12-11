دوري الأمم العالمي بطولة جديدة على الطريق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإقامة دوري الأمم العالمي، إذا فشلت محاولة تنظيم كأس العالم كل عامين، والمرفوضة من قبل اتحادي أمريكا الجنوبية وأوروبا للكرة، لأن «فيفا»، في حاجة ماسة إلى إقامة بطولة إضافية لزيادة الإيرادات.

ولاحت الفكرة أمام «فيفا»، بعد نجاح دوري الأمم الأوروبي، وهو ما حفز الاتحاد الدولي للكرة إلى السعي لإنشاء نسخته الخاصة، والتي ستحقق هدفهم المتمثل في تنظيم المزيد من المباريات بين أفضل الفرق في العالم في شكل بطولة لجذب الرعاة وجمهور التلفزيون العالمي، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الدولي، اجتماعاً يوم 20 ديسمبر الجاري، لمناقشة خططه المستقبلية، ومنها مقترح دوري الأمم العالمي.

وأشارت صحيفة «الديلي ميل»، إلى أن الاتحاد الدولي أجرى مناقشات بالفعل حول إنشاء مسابقة جديدة لتحل محل كأس القارات القديمة، والتي لم تقام منذ عام 2017، والتي كانت بطولة تضم ثمانية منتخبات، وتقام كل أربعة أعوام قبل كأس العالم بـ 12 شهراً، وهو جدول زمني يمكن لـ«فيفا» بيعه للمشككين حتى لو تم توسيعه ليشمل المزيد من الدول في دوري صغير.

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