مدير منظمة الصحة العالمية يشكر محمد صلاح لهذا السبب

المصدر: البيان

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وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، الشكر للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على دعمه لحث الناس على تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ونشر الدكتور تادروس أدهانوم، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورة لمحمد صلاح، وكتب "شكرا لمحمد صلاح، على كلماتك من الدعم".

وأضاف المدير العام للصحة العالمية في التغريدة": "تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".

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