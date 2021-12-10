وكيل هالاند يتحدث عن امكانية انتقاله الى احد 4 فرق

المصدر: أ ف ب

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اعلن مينو رايولا وكيل النروجي ارلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني، بأن اندية مانشستر سيتي، ريال مدريد، برشلونة وبايرن ميونيخ قد تكون احدى الوجهات المقبلة لموكله العام المقبل.

وينتهي عقد هالاند (21 عاما) عام 2024 لكن تألقه في صفوف فريقه الحالي محليا وقاريا حيث سجل 23 هدفا في 20 مباراة في دوري ابطال اوروبا جعلت ابرز الاندية الاوروبية تتهافت للتعاقد معه.

بيد ان عقد هالاند يتضمن بندا جزائيا مقداره 90 مليون يورو يصبح نافذا عام 2022.

وكشف رايولا لاذاعة "سبورت1" الالمانية بان "ثمة فرصة كبيرة ان يغادر ايرلينغ" في نهاية الموسم الحالي واردف "ربما الصيف المقبل او الصيف الذي يليه".

وتابع "يستطيع ان يخطو الخطوة التالية. بايرن، ريال، برشلونة، مانشستر سيتي هي اندية يستطيع الانتقال اليها".

واوضح "كنا ندرك تماما لدى انتقاله الى دورتموند بأن هذه الخطوة ستأتي".

وأكد مدير اعمال هالاند بأنه سيجلس مع مسؤولي دورتموند في الاشهر المقبلة للحديث عن هذا الامر "سندلي بارائنا حول هذا الموضوع وسيبادلوننا هذا الامر".

وضرب هالاند العديد من الارقام القياسية منذ قدومه الى دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020 قادما من سالزبورغ النمسوي، وبات اول لاعب في تاريخ بوندسليغا يسجل ثلاثية (هاتريك) في اول مباراة يخوضها بألوان دورتموند بعد ان نزل احتياطيا، وبات رصيده الحالي 51 هدفا في 51 مباراة في الدوري المحلي.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الالماني وراء بايرن ميونيخ، لكنه خرج من مسابقة دوري ابطال اوروبا وتزامن ذلك مع غياب هالاند لفترة خمسة اسابيع بداعي الاصابة.

كما دفع المنتخب النروجي ثمن هذه الاصابة بفشله في بلوغ نهائيات مونديال قطر عام 2022.



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