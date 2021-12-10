فيغو يلهب حماس الجماهير في «تشامبيونزليغ» إكسبو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ألهب البرتغالي لويس فيغو نجم أندية برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان سابقاً وصاحب الكرة الذهبية لعام 2000 حماس الجماهير والزوار من خلال استعراض كأس دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليغ» ضمن فعالية «مفاجأة برايسلس» التي استضافها مكعب ماستركارد في إكسبو 2020 دبي.



وحرصت الجماهير الحاضرة في موقع الحدث على التقاط الصور التذكارية مع النجم العالمي، الذي أعرب عن سعادته بالتواجد في دبي وبقضاء أوقات ممتعة بين أحضان إكسبو2020.



ووصف فيغو «إكسبو2020» بالحدث العالمي الملهم والرائع ومثنياً على روعة التنظيم والأعداد الكبيرة للزوار الذين يستقطبهم الموقع بشكل يومي.



وكشف فيغو عن سرّ حفاظه على لياقته رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات طويلة، قائلاً: أتمتع بلياقة جيدة لأني أحافظ على ممارسة الرياضة باستمرار، فهي أحد مفاتيح السعادة بالنسبة لي، وجزء لا يتجزأ من حياتي اليومية.



ويرتبط لويس فيغو بعلاقة قوية مع دبي، حيث يقضي بها فترات طويلة على مدار العام وخاصة خلال فصل الشتاء وعطلة رأس السنة الميلادية.

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