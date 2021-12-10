رونالدو يوجه رسالة إيجابية إلى بيليه

المصدر: ايهاب زهدي

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أرسل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، رسالة إيجابية إلى الأيقونة البرازيلية بيليه، تحثه على البقاء قوياً، بينما يواصل التعافي من عملية لإزالة ورم من القولون.

وجاءت الرسالة بعد عودة بيليه (81 عاماً)، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، إلى مستشفى ألبرتو إنستين في ساو باولو، لمزيد من العلاج بعد إزالة ورم في القولون، وبعدما كشف المستشفى في سبتمبر الماضي، أن بيليه بحاجة للحفاظ على خضوعه لجلسات العلاج الكيميائي، وقال بيليه مازحاً في أول منشور على «إنستغرام»، بعد العملية: «أتطلع إلى اللعب مرة أخرى».

وتلقى بيليه بين عشية وضحاها مئات رسائل الدعم من المعجبين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك نجم مانشستر يونايتد كريستيانو، بعد أن عاد إلى روح الدعابة الخاصة به، مازحاً: «لا تقلق، أنا فقط أستعد لموسم الأعياد».

وكتب جنباً إلى جنب مع صورة سيلفي له في سريره بالمستشفى مع ابتسامة على وجهه وقبضته اليسرى مشدودة، كتب: «الأصدقاء منذ 30 سبتمبر الماضي، عندما غادرت المستشفى، وأنتم تعلمون أنني كنت أقوم بجلسات علاج كيميائي صغيرة مثل جزء من علاجي، واليوم أقوم بالدورة الأخيرة لعام 2021، وأردت أن أشارككم هذا الإنجاز، بعد كل شيء، كل انتصار صغير هو سبب للاحتفال، ألا تعتقد ذلك؟

وقال:»سأغتنم هذه الفرصة لإجراء مجموعة جديدة من الاختبارات، لذلك سأبقى هنا لبضعة أيام، ولا تقلق أنا أستعد لموسم العطلات«، ورد كريستيانو، الذي هنأه بيليه في مارس الماضي، بفوزه على عدد أهدافه المهنية، بالكتابة على إنستغرام:»ابق قوياً يا صديقي.

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