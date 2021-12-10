أسطورة إنجلترا: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد آلان شيرر، أسطورة نيوكاسل والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح هو الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي ويتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب في العالم والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال شيرر في مقاله عبر صحيفة "ذا أتليتيك" أمس الخميس: "محمد صلاح هو الأفضل في العالم الآن، أفضل هداف وأفضل لاعب، نقطة ومن أول السطر".

وأضاف: "صلاح مثل الساحر الصغير الذي ينثر سحره في أفضل دوري في العالم، وهو يفعل ذلك ضد أفضل الفرق".

وأكمل: "صلاح تألق في العديد من المباريات سواء كان ضد مانشستر سيتي أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو إيفرتون أو أتلتيكو مدريد أو ميلان".

وأوضح: "أسبوع وراء أسبوع، وعام بعد عام، صلاح ينثر السحر"، وأكمل متسائلا: "كيف جاء في المركز السابع في أحدث تصويت لبالون دور (الكرة الذهبية)؟".

وأتم شيرر قائلا: "هناك هوس بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى مدى هيمنتهما على عصر كرة القدم الحديث، ولكن إذا أعطيتني اختيار أي لاعب لأضمه لفريقي فسيكون صلاح".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز