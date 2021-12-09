الجزائر: لم نتقدم باحتجاج على نتيجة مباراة مصر واللقاء أصبح من الماضي

المصدر: البيان

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أكد صالح باي عبود، المتحدث الإعلامي باسم منتخب الجزائر، إن محاربي الصحراء لم يقدموا أي احتجاج بشأن نتيجة مباراة مصر في بطولة كأس العرب.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهم هو التأهل لدور المقبل وهذا ما حدث بعد الجولة الثانية بالنسبة لمنتخبي مصر والجزائر".

وأوضح إنه لا يتمنى مواجهة منتخب مصر في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم في قطر 2022، متابعا:" ليس لدينا رغبة في مواجهة مصر بالتصفيات، ونريد رؤية محمد صلاح ورياض محرز في المونديال".

من جهته نفى شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم نيتهم التقدم باحتجاج ضد هدف عمرو السولية، مؤكدًا أن اللقاء أصبح من الماضي وأن التركيز حاليًا على المباراة القادمة ضد أسود الأطلس، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأضاف "كنا نتمنى أن يعود الحكم لتقنية الفيديو في اللقطة التي تسببت في تعادل منتخب مصر من أجل أن نتفادى أشياءً كثيرة ولا تجعلنا نشعر بالظلم، الـ VAR موجود من أجل تلك الحالات".

وأضاف حول اللقاء والأجواء الجماهيرية المثيرة "مباراة مصر والجزائر مباراة جميلة وصورة الجماهيرة مختلطة جميلة جدًا ونريدها في ملاعبنا ولم نر ذلك منذ زمن بعيد وبداية لمرحلة جديدة في التعامل بين المنتخبين".

وحصل منتخب مصر على مليون دولار بعد وصله إلى الدور ربع النهائي للبطولة وفقاً الجوائز المالية التي رصدتها اللجنة المنظمة لكأس العرب ..

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بطولة كأس العرب والتى جاءت كالتالي:

البطل يحصل على 5 ملايين دولار.

الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار.

المركز الثالث يحصل على مليوني دولار

المركز الرابع مليون ونصف المليون دولار

المتأهل لدور 8 يحصل على مليون دولار

كل منتخب يشارك في البطولة يحصل على 750 ألف دولار.





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