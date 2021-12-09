بعد خروج برشلونة.. تعرف على قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022)، مفاجآت كبيرة أبرز خروج فريق برشلونة من هذا الدور لأول مرة منذ 20 عاما، وتأهل فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي على حساب الفريق الإسباني الآخر إشبيلية.

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات ، باستثناء لقاء فريق أتالانتا وضيفه فياريال الإسباني الذي تأجل بسبب تساقط كثيف للثلوج في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول (إنجلترا)

2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة (C):

1- أياكس أمستردام (هولندا)

2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):



1- ريال مدريد (إسبانيا)

2- إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

1- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

2- بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة (F):

1- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

2- ؟

المجموعة السابعة (G):

1- ليل (فرنسا)

2- ريد بول سالزبورغ (النمسا)

المجموعة الثامنة (H):

1- يوفنتوس (إيطاليا)

2- تشيلسي (إنجليزا).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز