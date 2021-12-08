موعد مباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب

المصدر: البيان

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ضرب منتخب الجزائر موعداً مع المنتخب المغرب في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب للمنتخبات بعدما حل ثانياً في مجموعته بعد التعادل المثير 1-1 مع نظيره المصري في مباراة شهدت ندية ومنافسة قوية بين الفريقين

وتصدرت مصر المجموعة الرابعة بفضل اللعب النظيف وتفادت مواجهة المغرب في دور الثمانية.

في المقابل، تسيد المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بتحقيقه العلامة الكاملة بعد اكتساحه فلسطين والأردن بذات النتيجة 4-0، قبل أن يهزم السعودية في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وتقام مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره المغربي، السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وسيكون ملعب المنامة في العاصمة الدوحة، مسرحاً للمباراة المرتقبة.





كأس العرب: الترتيب النهائي للمجموعات



في ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات بعد الجولة الأخيرة من الدور الأول في كأس العرب في كرة القدم:

*المجموعة الأولى الترتيب

(لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. قطر 3 3 0 0 6 1 9

2. عمان 3 1 1 1 5 3 4

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3. العراق 3 0 2 1 1 4 2

4. البحرين 3 0 1 2 0 4 1

*المجموعة الثانيةالترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. تونس 3 2 0 1 6 2 6

2. الإمارات 3 2 0 1 3 3 6

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3. سوريا 3 1 0 2 4 4 3

4. موريتانيا 3 1 0 2 3 7 3

*المجموعة الثالثةالترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. المغرب 3 3 0 0 9 0 9

2. الأردن 3 2 0 1 6 5 6

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3. السعودية 3 0 1 2 1 3 1

4. فلسطين 3 0 1 2 2 10 1

*المجموعة الرابعةالترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. مصر 3 2 1 0 7 1 7

2. الجزائر 3 2 1 0 7 1 7

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3. لبنان 3 1 0 2 1 3 3

4. السودان 3 0 0 3 0 10 0

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