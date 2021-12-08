بهدف تاريخي في ميلان .. محمد صلاح يسجل أرقاماً قياسية جديدة

المصدر: البيان

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سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أرقاماً قياسية جديدة بعدما سجل هدفاً تاريخياً في ميلان خلال المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 7 أهداف خلال مرحلة مجموعات دورى الأبطال خلال الموسم الحالى، لينفرد بالرقم القياسى لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى تاريخ الريدز في موسم واحد من دور المجموعات.

كما أصبح الفرعون المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في خمس مباريات بدور المجموعات خلال موسم واحدة.

وبات محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر لـ5 مواسم متتالية مع الفريق في مختلف البطولات، منذ الأسطورة إيان راش الذي حقق ذلك لمدة 6 مواسم متتالية من 1981 حتى 1987.

وأصبح صلاح ثاني لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية خارج الأرض في دوري الأبطال مع ناديه، بعد كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد خلال الفترة بين 2013 و2014.

وسجل صلاح أكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات في كل موسم منذ انضمامه إلى ليفربول في مواسمه الخمسة، كالتالي:

2017/18 - 44 هدفًا

2018/19 - 27 هدفًا

2019/20 - 23 هدفًا

2020/21 - 31 هدفًا

2021/22 - 20 هدفًا

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