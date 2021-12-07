رغم تألقه الكبير .. نبأ غير سار لمحبي النجم محمد صلاح

المصدر: وكالات

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في نبأ غير سار لمحبي النجم المصري محمد صلاح أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، التشكيلة المثالية لعام 2021، غياب محمد صلاح عن التشكيلة، في حين شهدت تواجد المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان.

وخلت التشكيلة المثالية لعام 2021، التي كشف عنها "IFFHS" الثلاثاء، من اسم محمد صلاح على الرغم من تألقه الملحوظ في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث ظهر في 20 مباراة مع ليفربول وسجل 19 هدافا إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي، برصيد 13 هدفا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي.

وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2021، كالآتي:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

لخط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ).

لخط الوسط: الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

لخط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

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