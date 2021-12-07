ليفاندوفيسكي: افهموا قصدي

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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قال البولندي، روبرت ليفاندوفيسكي، إنه يشعر بالامتنان للكلمات اللطيفة التي قالها ليونيل ميسي بحقه في حفل الكرة الذهبية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن تصريحاته في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام البولندية «فسرت بطريقة خطأ»، وتم استغلالها من قبل وسائل إعلام أوروبية.

وأوضح مهاجم بايرن ميونخ، أن الأمر ليس كما صورته وسائل الإعلام، وأن كلمات ومشاعر ميسي تجاهه في الحفل، «كان لها بالغ الأثر في نفسه وجعلته سعيداً وخففت عليه من مرارة عدم حصوله على الجائزة»، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال ليفاندوفيسكي: «إن تصريحاتي التي أدليت بها في مقابلة مع محطة تلفزيونية بولندية لم تفسر بالطريقة المثلى»، منوهاً إلى أنه لم يقصد القول إن كلمات ليونيل ميسي بحقه لم تكن صادقة، بل «أردت فقط التعبير عن أنني سأكون سعيداً بكل تأكيد إذا سمعت كلمات ميسي».

وتابع: «على العكس من ذلك، ما بدر من ميسي تجاهي من كلمات في الحدث الذي أقيم في باريس، والذي أعرب فيه عن استحقاقي جائزة الكرة الذهبية 2020، أثر في نفسي حقاً وجعلني أشعر بالسعادة».

وأضاف: «أكن مشاعر الاحترام والتقدير لليونيل ميسي، وأهنئه مرة أخرى بالفوز بالكرة الذهبية 2021».

وأثار فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، 34 عاماً، بجائزة الكرة الذهبية المرة السابعة في تاريخه، الكثير من الجدل، إذ رأى العديد من المحللين والنقاد أن الهداف البولندي كان يستحق الفوز بها أكثر من «البرغوث الأرجنتيني».

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