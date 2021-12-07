أول تعليق ليفاندوفسكي على خسارته الكرة الذهبية لصالح ميسي

المصدر: وكالات

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اعترف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بأنه شعر بالحزن لخسارته الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام لعام 2021، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ومنحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الكرة الذهبية لميسي للمرة السابعة، بينما اكتفى ليفاندوفسكي بالمركز الثاني فقط.

وقال ليفاندوفسكي (33 عاما) في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "شعرت بالحزن. لا يمكنني إنكار ذلك".

وأضاف: "لا أستطيع قول إنني كنت سعيدا، لكن الوضع كان على العكس تماما. لدي شعور بالحزن، لأنني كنت قريبا جدا وأستطيع التنافس مع ميسي".

وتابع النجم البولندي: "بالطبع أحترم طريقة لعب ميسي وما حققه. إن مجرد حقيقة أنني كنت قادرا على التنافس معه، يوضح لي المستوى الذي وصلت إليه".

وواصل: "لم أكن متحمسا بشكل كبير للحصول على جائزة الكرة الذهبية في عام 2020"، وكانت الجائزة قد ألغيت في العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصرح ميسي (34 عاما) خلال حفل الكرة الذهبية هذا العام: "إنه لشرف لي أن أنافس ليفاندوفسكي. لقد استحق الفوز بالكرة الذهبية العام الماضي، وينبغي أن تمنحك فرانس فوتبول الجائزة. لقد كنت الفائز".

وعلق المهاجم البولندي على تصريح ميسي: "أود أن يكون تصريح ميسي في حفل الكرة الذهبية صادقا ولطيفا من لاعب عظيم، وليس مجرد كلمات فارغة".

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