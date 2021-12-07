" الأولمبية الدولية" تحترم القرار الأمريكي بالمقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

المصدر: أ ف ب

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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين أنها "تحترم" القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية المقررة في بكين الشهر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن ارتياحها لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيين الأمريكيين.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة فرانس برس إن "وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تماماً في إطار حيادها السياسي".



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