كأس إنجلترا: يونايتد يواجه جيرارد وفريقه فيلا في الدور الثالث

المصدر: أ ف ب

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سيحل قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد مع فريقه الجديد أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" في الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي أجريت الإثنين.

وتغلب أستون فيلا في وقت سابق من هذا العام على يونايتد في معقل الأخير 1-صفر ضمن منافسات الدوري بقيادة المدرب دين سميث الذي أقيل من منصبه، ما فتح الباب أمام جيرارد للعودة الى "برميرليغ" لكن هذه المرة كمدرب بعدما تألق كلاعب في صفوف ليفربول.

وسيكون يونايتد أيضاً بقيادة مدرب جديد بعدما أقال النروجي أولي غونار سولشاير لسوء النتائج، مستعيناً بالألماني رالف رانغنيك حتى نهاية الموسم قبل أن ينتقل لتولي دور استشاري.

وبالنسبة للفرق الكبرى الأخرى، يستقبل تشلسي الذي تراجع الى المركز الثالث في الدوري الممتاز نتيجة خسارته في نهاية الأسبوع المنصرم أمام جاره وست هام 2-3، فريقاً من المستوى الخامس للكرة الإنجليزية (ناشونل ليغ) هو تشسترفيلد الذي يخوض أول مواجهة له ضد فريق من الدوري الممتاز منذ موسم 1996-1997 حين وصل الى نصف نهائي الكأس وخسر أمام ميدلزبره صفر-3 في مباراة معادة (تعادلا في الأولى 3-3).

أما مانشستر سيتي بطل الدوري والمتصدر الحالي، فيلعب خارج أرضه ضد سويندون من المستوى الرابع (ليغ 2)، فيما يلعب ليفربول على أرضه مع شروسبوري من المستوى الثالث (ليغ 1)، وأرسنال مع مضيفه نوتنغهام فورست من المستوى الثاني (تشامبيوشيب)، وتوتنهام مع ضيفه موركامب من "ليغ 1".

ويبدأ ليستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بلقاء واتفورد على أرضه في واحدة من مواجهتين فقط بين فريقين من الدوري الممتاز الى جانب مباراة ليدز يونايتد ومضيفه وست هام.

وتقام مباريات الدور الثالث بين السابع والعاشر من كانون الثاني/يناير.



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