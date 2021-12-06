كلوب: تجديد صلاح لا يمكن حسمه أثناء احتساء الشاي

المصدر: د ب ا

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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن فريقه في حاجة إلى الصبر في محادثاته مع النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد تعاقده.

وأوضح كلوب أن العقد الجديد لصلاح ليس بالأمر الذي يمكن حسمه "أثناء احتساء الشاي في فترة الظهيرة".

وينتهي العقد الحالي لصلاح في يونيو 2023 وأثيرت تكهنات واسعة حول مستقبل قائد المنتخب المصري.

وأبدى صلاح رغبته في البقاء في ملعب أنفيلد لكن دون أن يتوصل لاتفاق بعد مع فريقه ليفربول.

وتردد أن صلاح قال لمحطة "ام بي سي مصر" التليفزيونية إن مستقبله "في أيدي إدارة ليفربول وأن عليها تسوية هذه المسألة".

ولكن كلوب أكد اليوم الاثنين أن موقف ناديه لم يتغير، وقال خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة ليفربول أمام مضيفه ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا "ندرك تماما موقفه ونجري محادثات".

وتابع "تمديد عقد لاعب مثل مو صلاح ليس بالشيء الذي يمكن إنجازه خلال جلسة احتساء قدح من الشاي في فترة الظهيرة والتوصل لاتفاق بشأنه".

وأشار كلوب "لا يوجد شيء آخر يمكن قوله بشأن مو (صلاح) لقد تحدث في الأمر لدى سؤاله عنه، يمكنني فقط الحديث حول بضعة أمور لان الباقي ليس للنشر بالطبع".

وأوضح "لا أعرف ما إذا كان قد أجرى المقابلة باللغة الإنجليزية أو أنه تم ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية وهذه مسألة كبيرة مثلما قلنا في الأيام الأخيرة".

وأشار "الكثير من الأمور قد تحدث عندما يحاول الشخص إنجاز المهمة، مو بخير، أنا بخير، أعتقد أن رغباتنا جميعا واضحة، وأمور مثل هذه تحتاج إلى وقت".

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