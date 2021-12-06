صدمة كبيرة لميسي..القضاء الإسباني يأمر بهدم فندقه لهذا السبب!

المصدر: البيان

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أصدر القضاء الإسباني قرارا قاسيا بحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فوفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أمر القضاء الكتالوني بهدم فندق "MiM Sitges" من فئة الأربعة نجوم في برشلونة، والذي تعود ملكيته لميسي.

ووفق أمر الهدم، فإن الفندق الذي اشتراه النجم الأرجنتيني في العام 2017 مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، "لا يفي بالمعايير الخاصة بالمدينة الإسبانية".

ومن بين المخالفات المسجلة على الفندق، حجم الشرفات الكبير جدا، فضلا عن عدم تلبية منظومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات السلطات الإسبانية، بحسب روسيا اليوم.

ويقع فندق "MiM Sitges"، قرب المنزل الذي كان يقيم فيه ميسي قبل انتقاله من برشلونة لباريس سان جيرمان في أغسطس الماضي.

ويضم الفندق 77 غرفة نوم، وتكلف الإقامة لليلة واحدة في الغرفة العادية حوالي 105 جنيه إسترليني خلال موسم الذروة.

وأشارت صحيفة "El Confidencial"، إلى أن أمر المحكمة بهدم فندق ميسي لا يزال معلقا.

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