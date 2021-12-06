محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ ويحقق رقماً قياسياً جديداً

المصدر: البيان

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واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، كتابة التاريخ، رغم عدم تسجيله خلال مواجهة وولفرهامبتون.

وخطف ليفربول فوزا قاتلا أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي، برقم التمريرات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح، حتى الجولة الخامسة عشرة التي انتهت بفوز الريدز في المباراة التي جمعته مع وولفرهامبتون، وحصل من خلاله ليفربول على 3 نقاط غالية فى سباق صدارة قمة البريميرليغ.

ونشرت الصفحة الرسمية للريدز، عبر ليفربول، صورة للفرعون المصري، وكتبت "رمية من الملك محمد صلاح، بمهارة تفتح للهدف الأبواب، محمد صلاح يتصدر قائمة مقدمي التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ9 تمريرات، ويساهم حتى الآن في 28 هدفا بجميع المسابقات".

ونجح ديفوك أوريجى، الذى شارك كبديل، في تسجيل هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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