محمد صلاح : كذبت على منتخب مصر في مونديال 2018

المصدر: البيان

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كشف النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الكثير من الكواليس عن كأس العالم الماضية 2018 في روسيا.

وكان منتخب مصر قد شارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر وكان صلاح قائد هجوم الفراعنة لكن المنتخب خسر المباريات الثلاث التي خاضها وخرج من الدور الأول.

وشارك محمد صلاح في نهائيات كأس العالم وهو يعاني من تأثير الإصابة القوية التي تعرض لها في الكيف خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا إثر التدخل العنيف من مدافع ريال مدريد حينذاك سيرجيو راموس عليه.

وقال محمد صلاح في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية على شاشة قناة أم بي سي، والمقرر عرضه يومي الأربعاء والخميس المقبلين: أبلغت الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر بأنني قادر على اللعب وذلك على خلاف الحقيقة.

وأوضح محمد صلاح: كنت أشعر بالألم في منطقة الكتف خلال الجري في التدريبات والمباريات في كأس العالم، وتحاملت على نفسي ولم أبلغ الجهاز الفني.

وأضاف محمد صلاح: نفس الأمر في مباراة أنجولا الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022 لم أكن قادرا على المشاركة فيها لإصابتي بنزلة برد، لكنني تحاملت على نفسي وشاركت بسبب أهميتها.

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