هدف مشبوه يسيل الحبر ويثير الجدل

المصدر: دبي - مجد عبد الله

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تسبب هدف لفريق يونيون ماجدالينا في مرمى يانيروس، الناشطين في الدوري الكولومبي الدرجة الثالثة، بإسالة الكثير من الحبر وإثارة العديد من الجدل حول نزاهته، بعد أن تمكن الفريق الزائر ماجدالينا من قلب تأخره في آخر دقائق المباراة إلى فوز بهدفين لهدف، ليصعد إلى الدرجة الأعلى على حساب فورتاليزا الذي خسر 2-1 على أرضه أمام بوغوتا، بحسب ما نقلت «ديلي ميل» البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو كيف ابتعد لاعبو يانيروس عن خصومهم وفسحوا المجال أمامهم لتسجيل الهدف الثاني، حيث بدا جلياً كيف وقف المدافعون ولم يحاولوا إيقاف الهجمة قبل أن يخرج الحارس مبتعداً عن مرماه فاسحاً المجال أمام مهاجم الفريق جوناثان سيغورا من تسجيل الهدف بسهولة، تحت أنظار اثنين من المدافعين.

وصل صدى حالة الهدف المثير للشكوك إلى نجوم الصف الأول في المنتخب الكولومبي، الذين عبّروا عن غضبهم واستيائهم الشديدين من الحالة، وفي مقدمتهم خوان كوادرادو، جناح يوفنتوس الإيطالي، الذي وصف اللقطة بأنها حالة من «عدم الاحترام» لسمعة الكرة الكولومبية، في حين اعتبر زميله في المنتخب، ماتيوس أوريبي، لاعب بورتو البرتغالي طريقة تسجيل الهدف، «إحراجاً لكرة القدم في البلاد» على حد وصفه.

وطالب اتحاد اللاعبين المحترفين في كولومبيا بفتح تحقيق حول مجريات المباراة، معلقاً على تويتر: «نظراً للجدل المثار حول نتيجة المباراة بين يانيروس ويونيون مجدالينا، نطلب من لجنة الانضباط في الدوري إجراء تحقيق صارم في أسرع وقت ممكن».

بدوره انهار نيلسون فلوريز، مدرب نادي فورتاليزا، الذي فشل في الصعود إلى الدرجة الأعلى، باكياً في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، معترفاً أن ناديه لم يقدم الأداء المرجو منه، لكنه تساءل عن نتيجة المباراة الأخرى، قائلاً: «لا أخجل من البكاء لأنني أشعر أن التأهل سُرق منا، الخسارة أمر طبيعي ووارد، ولكن لا يمكن كسب بطاقة التأهل بمثل هكذا طريقة».

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