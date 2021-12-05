أول تعليق من محمد صلاح بعد صناعة هدف الفوز على وولفرهامبتون

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز الثمين الذى حققه الريدز على وولفرهامبتون، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت، ضمن لقاءات الدورى الإنجليزى.

ونشر صلاح، صورة خلال صناعة الهدف وأخرى بالاحتفال مع زملائه، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "إنها فى أيدينا".

وأنهى أوريجي تمريرة محمد صلاح السحرية في الشباك بهدوء ليكسر أخيرا مقاومة ولفرهامبتون ويرسل ليفربول لفترة وجيزة إلى صدارة الترتيب قبل أن يحل مانشستر سيتي محله على القمة لاحقا.

ولدى المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 26 عاما عادة في التسجيل في المناسبات الكبرى، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبير في 2019.

وانفرد فريق مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب نظيره واتفورد بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فيكارج رود" في نفس الجولة وارتقى مانشستر سيتى لصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 2 وتسجيل 32 هدفاً وتلقي 9 فقط.

ويحتل ليفربول الوصافة برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة واحدة وتسجيل 44 هدفاً وتلقي 12 حتى الآن.

صلاح يحافظ على صدارة ترتيب الهدافين

وحافظ صلاح على صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي رغم فشله في هز شباك منافسه وولفرهامبتون برصيد 13 هدفا .

ويأتى جيمي فاردي فى وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف وبفارق 4 أهداف عن محمد صلاح صاحب الصدارة.

ويحتل ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المركز الثالث برصيد 8 أهداف متخطيا زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني صاحب المركز الرابع برصيد 7 أهداف والذى يتساوى مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتى صاحب الـ7 أهداف أيضا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز