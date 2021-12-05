خسارة مرسيليا تُتوج سان جرمان بطلا للخريف

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سقط مرسيليا على أرضه امام بريست 1-2 فتوّج باريس سان جرمان الذي يلعب ضد مضيفه لنس، بطلا للخريف وذلك في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وتجمّد رصيد مرسيليا عند 29 نقطة متخلفًا بفارق 12 نقطة عن فريق العاصمة لكنّه قد يتنازل عن مركز الوصيف لأن منافسيه المباشرين رين ونيس يتخلفان عنه بفارق نقطة ونقطتين تواليا قبل مواجهتهما لسانت اتيان وستراسبورغ الاحد.

ونجح بريست في تحقيق فوز تاريخي على منافسه لأنّه الاول له على ملعب "فيلودروم" كما أنه السادس تواليا له في أفضل سلسلة له في تاريخ مشاركاته في الدوري الفرنسي.

افتتح مرسيليا التسجيل عبر لاعبه البرازيلي جيرسون إثر تبادله الكرة مع قائد الفريق ديميتري باييت (29)، لكنّ بريست ردّ بهدفين عن طريق رومان فيفر (53 من ركلة جزاء) اثر لمسة يد من بوبكر كامارا، وفرانك هونورا بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وسقطت وراء خط المرمى (71) ليرتقي الفائز الى المركز السادس.

وقاد المهاجم الكندي جوناثان ديفيد فريق ليل الى قلب الطاولة على ضيفه تروا والخروج فائزا 2-1.

وكان مدرب ليل جوسلان غوفرنيك فضل ابقاء ديفيد على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لان فريقه سيخوض مباراة مصيرية ضد فولفسبورغ الالماني في دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

لكن مع تخلف فريقه بهدف مبكر من تريستان دينغوم (6)، اضطر المدرب الى اشراك ديفيد في مطلع الشوط الثاني فكان ورقة رابحة اولا من خلال ادراك التعادل بعد دقيقتين ثم مرّر كرة حاسمة سجل منها جيمي جيرودون هدف الفوز خطأ في مرماه (85).



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز