مايوركا يقدّم هدية لريال مدريد بإسقاط اتلتيكو

المصدر: أ ف ب

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ألحق ريال مايوركا خسارة مؤلمة بمضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب بنتيجة 2-1 ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، مبعدا الاخير اكثر فأكثر عن الصدارة التي يحتلها جاره ريال مدريد الذي يواجهه الاسبوع المقبل.

وأربكت الخسارة وضعية فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في الترتيب، حيث تراجع الى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أي بفارق سبع نقاط عن ريال المتصدر الذي يملك فرصة ذهبية لتوسيع الفارق الى عشر نقاط عندما يواجه ريال سوسييداد في وقت لاحق، وفرّط ايضا بفرصة العودة الى المركز الثاني الذي بات من نصيب إشبيلية الفائز على فياريال 1-صفر. بدوره، تقدم مايوركا الى المركز 12 برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، بخلاف العديد من الفرق الاخرى التي تملك مباراة مؤجلة.

على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سجّل هدفَي مايوركا كل من الارجنتيني فرانكو روسو (80) والياباني تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد (90+1)، فيما سجّل لاتلتيكو البرازيلي ماتيوس كونيا (68).

وفرّط اتلتيكو بتقدمه الذي منحه إياه كونيا في منتصف الشوط الثاني، حيث شهدت الدقائق العشر الاخيرة سقوطا غريبا لابطال الدوري، فتمكن مايوركا من تسجيل هدفين الاول برأسية لروسو والثاني في الدقيقة الاولى من الوقت بدل عن الضائع عبر كوبو، إثر تمريرة رائعة من أنخل رودريغيس.

وجاءت الخسارة قبل ثلاثة ايام على المباراة المفصلية لأتلتيكو امام بورتو البرتغالي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يتعيّن عليه الفوز مقابل خسارة او تعادل ميلان الايطالي من اجل التأهل الى الادوار الإقصائية.

ومُني برشلونة بخسارته الاولى في حقبة مدربه الجديد تشافي وذلك على يد ريال بيتيس بنتيجة 1-0 في عقر دار النادي الكاتالوني ملعب "كامب نو".

وبعدما استهل مشواره التدريبي الجديد مع "البلاوغرانا" بإنتصار على إسبانيول 1-0 ثمّ فياريال 3-1 في الدوري، إضافة الى تعادل سلبي امام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال اوروبا، فشل تشافي في تحقيق فوزه الثالث تواليًا وسقط في الامتار الاخيرة امام ضيفه بيتيس بعد هدف لخوانمي في الدقيقة 79.

بفوزه هذا، تقدم ريال بيتيس الى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يحتل برشلونة المتعثر والطامح للخروج من كبوة رحيل نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الصيف الماضي، المركز السابع بـ 23 نقطة.

ولم يكن أداء برشلونة في الشوط الاول مرضيًا، حيث أخفق في جعل لاعبيه الثلاثة في الخط الامامي فعَالين، حيث عجز اصحاب الارض عن ايجاد ايقاعهم، بخلاف بيتيس الذي تصرف على نحو جيد مع مجريات اللقاء الى ان تمكن في قبل حوالى 10 دقائق من نهاية اللقاء على خطف هدف الفوز عن طريق ثاني هدّافي الدوري خوانمي بعد هجمة مرتدة رائعة لفريقه، فانطلق سيرجيو كاناليس على الجهة اليمنى، واحتفظ بالكرة ومرّر الى كريستيان تيلو، الذي مرّر بدوره الى خوانمي على "طبق من فضة" ليضعها الاخير في شباك الحارس الالماني اندريه تير-شتيغن في الزاوية المنخفضة (79)، محرزا المهاجم الاسباني هدفه الثامن هذا الموسم في الدوري.

وسعى الفريق الكاتالوني لإدراك التعادل الا انّ مساعيه لم تثمر فرصًا حقيقية، ليخرج بيتيس بفوز غال من معقل برشلونة عزّز موقعه في المراكز الامامية.

وفشل برشلونة بالتالي الاستعداد بشكل مثالي للامتحان المصيري والصعب الذي ينتظره خارج ملعبه ضد بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل، ويتوقف على نتيجته ما اذا كان سيتأهل الى ثمن نهائي المسابقة القارية من عدمه.

وعلق تشافي على خسارة فريقه الاولى في عهده بقوله "الهدف الذي دخل مرمانا ازعجني كثيرا لاننا عملنا على هذه النواحي خلال التدريبات"، واردف قائلا "لم نكن نستحق الخسارة".

وتقدّم إشبيلية إلى المركز الثاني، عقب فوزه المهم على حساب فياريال 1-صفر.

على ملعب رامون سانشيس بيسخوان، سجّل هدف الفوز لإشبيلية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (16)، ليصبح على بعد خمس نقاط من ريال مدريد المتصدر.

يقدّم إشبيلية موسمًا مميزًا حتى الآن بقيادة المدرب أوناي إيمري، كما أنّ رابع الموسم الماضي، ينافس ايضًا بقوة على جبهة دوري أبطال أوروبا حيث يقاتل من أجل نيل بطاقة تأهل مع الثنائي ليل الفرنسي المتصدر (8) وريد بول سالزبورغ النمسوي الثاني (7) حيث يحتل الفريق الاسباني المركز الثالث بست نقاط قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وجاء هدف الفوز لإشبيلية مبكرًا عن طريق لاعب الوسط أوكامبوس إثر كرة رأسية وضعها في الزاوية اليمنى عقب تمريرة عرضية لمواطنه ماركوس أكونيا (16).

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